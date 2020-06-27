«Туалет за шторкой»: Роскосмос перечислил недостатки корабля Crew Dragon

В Роскосмосе раскритиковали космический корабль Илона Маска Crew Dragon. Туалет в нем находится за шторкой, а не в отдельном отсеке, как в «Союзах», а астронавты сидят рядом с хранилищем токсичных компонентов топлива.

«Ряд специалистов подвергает сомнению безопасность непосредственного соседства экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива (четырехокись азота и монометилгидразин — это все-таки не вода и даже не перекись водорода), подаваемых под давлением в двигатели системы аварийного спасения», — говорится в статье журнала «Космос», июньский номер которого опубликовал сайт госкорпорации.

Проблемы на корабле и с туалетом: его отделяет от кресел астронавтов простая ширма. Так было и раньше на американских шаттлах, но там площадь кабины составляла 75 квадратных метров, тогда как у Crew Dragon ее площадь всего 10 квадратных метров.

30 мая американская компания SpaceX изобретателя Илона Маска запустила пилотируемый корабль Сrеw Drаgоn с космонавтами на борту на орбиту Земли. Это первый в истории полет космического корабля, который построила частная компания. На следующий день Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции.