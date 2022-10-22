Цзиньтао покинул 20-й съезд КПК из-за проблем со здоровьем – Синьхуа | 360°

Мир 22 октября 2022, 19:33 Цзиньтао покинул 20-й съезд КПК из-за проблем со здоровьем – Синьхуа Синьхуа: экс-председатель КНР Ху Цзиньтао покинул съезд КПК из-за плохого самочувствия РИА "Новости"

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Экс-председатель КНР Ху Цзиньтао досрочно покинул 20-й съезд Коммунистической партии Китая из-за проблем со здоровьем. Как рассказали в агентстве Синьхуа, во время заседания политик почувствовал себя нехорошо, но сейчас ему уже гораздо лучше.

Ситуация с Цзиньтао сегодня привлекла внимание прессы. Во время съезда он сидел по левую руку от нынешнего генсека КПК Си Цзиньпина. Ему пришлось покинуть зал при помощи двух молодых людей, и до конца заседания его место оставалось пустым.

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Ранее сообщалось, по итогам заседания Си Цзиньпина в третий раз избрали главой политического объединения.

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Кроме этого, депутаты приняли ряд изменений в устав партии. Народно-освободительная армия Китая будет переорганизована в «вооруженные силы передового мирового уровня».

Также в устав партии внесли дополнения о противодействии независимости Тайваня. Официальный представитель съезда КПК Сунь Ели заявил, что страна оставляет за собой право применения силы с целью ликвидации конфликта в регионе.