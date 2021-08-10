Цыганские дети остановили в Киеве поезд и забросали его камнями

В Киеве цыганские дети остановили поезд с помощью дерева и забросали его камнями. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщил Telegram-канал «Киев оперативный».

Очевидцы рассказали, что несовершеннолетние положили на железнодорожные пути большое дерево. Когда состав остановился, они начали громить окна. Издание опубликовало видео с места происшествия. На кадрах видно, как дети забрасывают поезд камнями.

Информации о пострадавших не поступало. Также неизвестно, какой ущерб цыгане нанесли поезду. Правоохранительные органы Украины пока никак не отреагировали на произошедшее.