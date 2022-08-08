Цыгане с Украины столкнулись с сегрегацией и дискриминацией в Чехии
Журналисты CNN выяснили, что Чехия расценивала цыган-граждан Украины как беженцев
Власти Чехии намеренно отправляли цыган-граждан Украины в лагеря для беженцев. К такому выводу пришли журналисты CNN.
Цыганам с украинским гражданством отказывали во временном убежище на территории европейской республики. Власти Чехии якобы обнаруживали у них наличие венгерского паспорта. При этом у большинства таких цыган не было иного гражданства, кроме украинского. Однако это не мешало чешским властям выдворять их территории республики.
«Это очень печально, и я не боюсь сказать, что это равносильно институциональному расизму и сегрегации», — заявил руководитель украинского подразделения чешской организации по правам цыган Патрик Присол.
При этом в полиции европейской республики отметили, что не учитывают этническую принадлежность при рассмотрении заявлений о предоставлении временного убежища.
Также по данным СNN украинских цыган зачастую размещали в тюрьмах и низкокачественном жилье. Однако такая ситуация творится не только в Чехии. Журналисты издания сообщили, что в апреле в Бухаресте таким людям даже отказывали в гуманитарной помощи.