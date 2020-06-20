Цветы к памятнику героям полка «Нормандия-Неман» возложили во Франции

Во французском Ле-Бурже состоялась памятная церемония, посвященная 75-летию возвращению легендарных летчиков авиаполка «Нормандия-Неман» после окончания Второй мировой войны. В связи с действующими коронавирусными ограничениями она была не так многолюдна, как обычно

Как стало известно ТАСС, в церемонии принял участие посол России во Франции Алексей Мешков. В приветственной речи он подчеркнул, что авиаполк навсегда войдет в историю как символ братства по оружию Франции и России.

Президент ассоциации «Мемориал Нормандия-Неман» Пьер Рур отметил, что более масштабные запланированные торжества пришлось отменить из-за неблагоприятной эпидобстановки. В чествовании героев войны должны были принять участие истребителей действующего авиаполка «Нормандия-Неман».

«Очень важно поддерживать память об этих авиаторах, и я благодарен вам, что вы пришли сегодня, чтобы почтить этих героев. Да здравствует франко-российская дружба, да здравствуют Россия и Франция!» — заявил Пьер Рур. Он добавил, что до конца года состоится еще одно торжество, в котором удастся провести все ранее запланированные мероприятия.

Открытый в Ле-Бурже в 2006 году памятник был создан российским скульптором Владимиром Суровцевым. Эскадрилья «Нормандия-Неман» была сформирована в 1942 году и базировалась на территории Советского Союза. Авиаполк принял участие в Курской битве, Белорусской операции и в разгроме фашистских войск в Восточной Пруссии. В соединении воевали 96 пилотов. Погибли из них 42 человека. Выжившие вернулись во Францию на подаренных в знак признательности истребителях Як-3.

На днях стало известно, что открытие отреставрированного монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде состоится 24 июня.