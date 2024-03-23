Мир 23 марта 2024, 13:07 Цветы и свечи появились у посольства РФ в Хельсинки в память о жертвах теракта Жители Хельсинки принесли цветы к посольству России в память о жертвах теракта РИА «Новости»

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Жители Хельсинки несут цветы к российскому посольству в память о жертвах теракта в Crocus City Hall. Об этом РИА «Новости» сообщили представители дипмиссии.

У посольства России появились цветы, свечи и открытки с соболезнованиями.

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Стрельба началась в Crocus City накануне вечером на концерте группы «Пикник». После этого прогремел взрыв и начался пожар. В результате теракта погибли минимум 93 человека, больше 100 пострадали. В тяжелом состоянии находятся 16 раненых, среди них — один ребенок.

Сотрудники силовых ведомств задержали 11 причастных к атаке. Выяснилось, что нападение тщательно спланировали. Четырех предполагаемых преступников задержали на границе с Украиной в Брянской области. Силовики представили доклад российскому лидеру Владимиру Путину.