Мир 25 ноября 2023, 09:57 «Цветущей» экономике Германии предрекли стоять на паперти с протянутой рукой Дерипаска: некогда цветущую экономику ФРГ ставят на паперть с протянутой рукой

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Рост затрат на электроэнергию и газ и ряд других негативных факторов сильно ослабят экономику Германии. С таким прогнозом выступил в своем Telegram-канале российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска.

«Скачок затрат у немецкого бизнеса и рядовых немцев на электроэнергию и газ ставит некогда цветущую главную европейскую экономику на паперть с протянутой рукой», — написал он.

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Дерипаска выразил уверенность, что дефицит, субсидии и выпуск долговых бумаг точно не доведут до добра экономику Германии.

Несколькими днями ранее министр финансов страны Кристиан Линднер предупредил, что судебная блокировка на перераспределение невостребованных кредитов размером в 60 миллиардов евро повлечет за собой тяжелые последствия для ФРГ.

По его словам, из-за блокировки средств государству не хватит финансирования для обновления экономики и инфраструктуры. Линднер добавил, что Германия проработает «новые концепции» в связи с этим.