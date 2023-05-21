Мир 21 мая 2023, 01:37 Цукерберг рекордно разбогател за 2023 год — СМИ Bloomberg: состояние Цукерберга за 2023 год выросло на 44,3 миллиарда долларов РИА «Новости»

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Владелец американской компании Meta Platforms* Марк Цукерберг за 2023 год рекордно увеличил свое состояние, доход вырос на 44,3 миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Стоимость активов бизнесмена оценивается в 89,9 миллиарда долларов, в рейтинге Bloomberg Billionaires Index он занимает 12-е место. Цукерберг также занимает первую строчку среди богатейших людей планеты по росту состояния в текущем году.

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Миллиардер сделал ставку на метавселенную — виртуальное пространство, помогающее пользователям взаимодействовать с цифровыми предметами основываясь на технологии дополненной реальности. Медиамагнат пожертвовал более чем 100 миллиардами долларов, чтобы лидировать в этом сегменте. Несколько лет назад Цукерберг был на третьей строчке в списке самых богатых людей планеты.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.