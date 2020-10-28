Цукерберг признал беспомощность по вмешательству России в выборы

Глава Facebook Марк Цукерберг на слушаниях в Сенате признал неспособность остановить Россию и другие государства от попыток вмешаться в американские выборы.

«Мы не можем остановить такие страны, как Россия, от попыток вмешаться в выборы в США. Только правительство США может действительно помешать России», — сказал он.

Слушания проходили по разделу 230 Закона о предвыборной цензуре от 1996 года (Communications Decency Act), который защищает технологические компании от ответственности за любой контент, опубликованный и созданный пользователями, и позволяет им удалять нежелательные сообщения.

Цукерберг добавил, что Facebook уже заблокировал уже «более 100 аккаунтов», которые были пойманы на попытках распространения дезинформации из России, Ирана и Китая, сообщил Bloomberg.

Генеральный директор Twitter Джек Дорси также принял участие в заседании сената и вместе с Цукербергом признал, что «нет никакой информации, указывающей на то, что Россия была источником статьи New York Post по письмам сына Байдена».

Ранее и ФБР признало, что не считает, что Россия замешана в публикации газетой New York Post писем, якобы принадлежащих сыну кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена — Хантеру. Телеканал Fox News со ссылкой на осведомленные источники отметил, что у ФБР есть ноутбук, содержащий электронные письма Хантера Байдена.

«ФБР владеет ноутбуком, содержащим электронные письма Хантера Байдена, и соглашается с оценкой директора Национальной разведки Джона Рэтклиффа о том, что электронные письма не были частью российской дезинформационной кампании», — говорится в сообщении телеканала.

Письма связаны со скандалом, в котором замешан Хантер. Он касается украинской компании Burisma.