Цукерберг предположил, как мир изменится в ближайшие 10 лет

В его списке значатся смена поколений, возможность децентрализации экономики цифровой индустрии, появление мелких социальных платформ, власть виртуальной реальности и новые формы управления цифровыми сообществами.

По мнению Цукерберга, поколение миллениалов, которое росло в эру интернета, уже совсем скоро станет решать судьбы мира и определять общее направление развития человечества. Одной из основных проблем современного общества он назвал отчужденность. Люди пользуются глобальными соцплатформами в Сети, но скучают по обычной человеческой близости. Именно поэтому на смену масштабным коммуникационным проектам скоро придут небольшие частные сообщества.

Мировые гиганты цифровой индустрии в будущем начнут уделять больше внимания пользователям, которые хотят заниматься бизнесом в Сети, а на смену смартфонам и планшетам придут дополненная и виртуальная реальность и гаджеты, связанные с ними. Он выразил уверенность, что эта технология позволит людям во всем мире окончательно сблизиться и станет самой «человечной» платформой из всех когда-либо созданных.

Цукерберг по-прежнему остается одним из самых богатых и влиятельных людей в мире. Как пишет «Газета.ру», сейчас он находится на втором месте после совладельца французской транснациональной компании LVMH Бернара Арно в списке самых успешных бизнесменов на планете.