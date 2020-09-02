Цукерберг пожертвовал 300 миллионов доллар на безопасные выборы

Одна из компаний получит 250 миллионов долларов для найма и обучения сотрудников избирательных участков, а также для приобретения необходимого оборудования, а другая — распределит 50 миллионов в разных штатах в целях повышения безопасности выборов.

«Я обеспокоен тем, что в этом году избирательная инфраструктура нашей страны столкнется с множеством новых проблем из-за пандемии COVID-19. Будет рекордный уровень голосования по почте, возрастет потребность в сотрудниках для проведения опросов и оборудовании для поддержки бесконтактного голосования», — заявил основатель Facebook.