Основатель Facebook Марк Цукерберг побывал в одной из «комнат» новой социальной сети Clubhouse, которая стремительно набирает популярность. После этого он поручил создать аналогичный аудиочат для Facebook.

Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, Марк Цукерберг, который давно интересовался форматом аудиосвязи, уже поручил создать для своей социальной сети аналогичный аудиочат.

Сотрудники компании знают эту разработку под именем Firesidе, однако издание подчеркнуло, что сейчас проект находится на самой ранней стадии создания. Поэтому его название еще может измениться и не один раз.

Кроме работы над Firesidе, несколько команд социальной сети Цукерберга сейчас изучают связанные со звуком продукты, которые уже использует Facebook. В их числе — видеочат Messenger Rooms, который компания создала в 2020 году для конкуренции с Zoom Video Communications.

Поданным Bloomberg, есть вероятность, что пользователи однажды смогут использовать Messenger Rooms для более публичной трансляции разговоров. Сейчас там можно общаться при помощи только аудио, если отключить видео, но «комнаты» сильно ограничены. Одновременно там могут быть не более 50 участников, в то время как Clubhouse позволяет вместить несколько тысяч человек.