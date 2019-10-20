Цукерберг ответил на предложение сенатора избавиться от миллиардеров

Независимый сенатор Берни Сандерс, придерживающихся левых взглядо, собирается вновь баллотироваться в президенты США. Он предложил ввести налог на богатых американцев, так как Штатам, по его мнению, не нужны миллиардеры.

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Цукерберг раскритиковал идею сенатора, признав однако, что в США существует проблема серьезного разрыва в финансовом положении американцев. Но, по словам миллиардера, такой способ перераспределения средств для населения может навредить. Он считает, что в государстве следует оставить свободную конкуренцию.

«Некоторые люди думают, что способ борьбы с таким накоплением богатства заключается в следующем: «Давайте просто попросим правительство забрать все это. И затем правительство может в принципе решить отдать все на проведение медицинских исследований», — сказал Цукерберг.

Ранее в СМИ сообщалось, что Цукерберг дал пояснения по вопросу политической рекламы в соцсетях.