Цукерберг осудил политику Twitter из-за маркировки поста Трампа

Марк Цукерберг осудил тот факт, что Twitter пометил пост президента США Дональд Трампа как фейк. Основатель Fасеbооk выступил против оценки достоверности высказываний юзеров в соцсетях.

«Я твердо убежден, что Facebook не должна выносить суждения касательно достоверности всего, что люди пишут в интернет. Частные компании, особенно те, что предоставляют платформы [для высказываний], не должны занимать такую позицию», — заявил Цукерберг в эфире телеканала Fox News.

Он добавил, что политика Facebook по этому вопросу отличается от той, которую проводит Twitter.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в Twitter опубликовал пост, в котором возмутился из-за предложения губернатора Калифорнии, демократа Гэвина Ньюсома рассылать избирательные бюллетени по почте. Американский лидер заявил, что это мошенничество: почтовые ящики вскроют, избирательные бюллетени подделают и подпишут обманным путем.

Под этим сообщением появился восклицательный знак, который предупреждает пользователей о недостоверной информации. Рядом с предупреждением — активная ссылка, перейдя по которой можно почитать разные материалы на тему президентских выборов в США.