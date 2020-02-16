Цукерберг одобрил частичный контроль интернета государством

Частичный контроль со стороны государства в интернет-сфере необходим «как минимум в четырех сферах», касающихся соцсетей. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил глава Facebook Марк Цукерберг.

Цукерберг подчеркнул, что власти должны контролировать избирательный процесс, политические дискуссии, защиту и перенос данных. Со своей стороны он пообещал не допустить вмешательства в политический процесс на своей платформе.

«Со стороны государства должно быть больше контроля и рекомендаций относительно того, если взять в качестве примера политическую рекламу, какой дискурс должен быть допустим. Где провести черту, когда мы говорим о свободе выражения, которая в том числе может нанести вред», — цитирует Цукерберга ТАСС.

Глава Facebook высказал пожелание — частные компании должны иметь меньше возможностей при принятии решений, касающихся социального равенства.

Цукерберг сообщил, что попытки повлиять на выборы чаще всего в последнее время предпринимаются изнутри, жителями стран, где идет голосование.