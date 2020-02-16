    16 февраля 2020, 04:30

    Цукерберг одобрил частичный контроль интернета государством

    Анастасия Кукова

    Частичный контроль со стороны государства в интернет-сфере необходим «как минимум в четырех сферах», касающихся соцсетей. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил глава Facebook Марк Цукерберг.
    Цукерберг одобрил частичный контроль интернета государством

    Цукерберг подчеркнул, что власти должны контролировать избирательный процесс, политические дискуссии, защиту и перенос данных. Со своей стороны он пообещал не допустить вмешательства в политический процесс на своей платформе.

    «Со стороны государства должно быть больше контроля и рекомендаций относительно того, если взять в качестве примера политическую рекламу, какой дискурс должен быть допустим. Где провести черту, когда мы говорим о свободе выражения, которая в том числе может нанести вред», — цитирует Цукерберга ТАСС.

    Глава Facebook высказал пожелание — частные компании должны иметь меньше возможностей при принятии решений, касающихся социального равенства.

    Цукерберг сообщил, что попытки повлиять на выборы чаще всего в последнее время предпринимаются изнутри, жителями стран, где идет голосование.