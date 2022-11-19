19 ноября 2022, 16:46
«Цугцванг». Медведев заявил, что Зеленский оказался в проигрышной и безвыходной позиции
Зампред Совбеза России Медведев: последние русофобы не поверили в версию Украины о ракетах
Киевский режим и его главарь Владимир Зеленский надоели всему миру. Ложь про якобы русское происхождение упавших в Польше ракет стало последней каплей. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что «самые заядлые русофобы — поляки» не приняли ложь Украины. Медведев назвал это важным симптомом.
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«От киевского режима все сильно устали. В особенности от невротика Зеленского, который постоянно нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает все новые и новые подачки деньгами и оружием. Ведет себя как истеричный ребенок с проблемами в развитии», — сказал он.
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Медведев подчеркнул, что ни НАТО, ни США, ни Евросоюз не собираются окончательного разрывать отношения с Россией — это чреватого третьей мировой. Отсюда растут и внезапно появившиеся попытки Запада образумить Украину и усадить за стол переговоров.
Зеленскому же эти переговоры ни в каком виде не нужны, и даже опасны.
«Ведь если не признать реалии распада Украины — бессмысленно садиться за стол. А признаешь — укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой. И которых он боится до обморока. Цугцванг», — написал бывший президент.
До этого Дмитрий Медведев заявил, расстрелявшие российских военнопленных украинские боевики заслуживают наказания по принципу «жизнь за жизнь». Это назвал это «чистой карой».
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