ЦРУшника заподозрили в причастности к «украинскому делу» президента США
В американских СМИ появилась информация о том, что человек, который слил прессе разговор президентов США и Украины, может быть сотрудником ЦРУ, который хорошо знаком с киевской политикой. Об этом сообщила «Газета.ru».
По данным издания, осведомитель какое-то время трудился в Белом доме, однако затем вернулся на работу в ЦРУ. По словам инсайдеров, информатор хорошо разбирался во внешней политике Вашингтона. Касалось это и Киева.
Юристы осведомителя не стали опровергать или подтверждать какие-либо сведения, поскольку их подзащитному может грозить опасность в случае афиширования тех или иных данных.