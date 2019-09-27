ЦРУшника заподозрили в причастности к «украинскому делу» президента США

По данным издания, осведомитель какое-то время трудился в Белом доме, однако затем вернулся на работу в ЦРУ. По словам инсайдеров, информатор хорошо разбирался во внешней политике Вашингтона. Касалось это и Киева.

Юристы осведомителя не стали опровергать или подтверждать какие-либо сведения, поскольку их подзащитному может грозить опасность в случае афиширования тех или иных данных.