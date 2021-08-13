Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) может создать специальный независимый центр по разведывательной деятельности в Китае. Об этом рассказало агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Такие действия ЦРУ могут быть связаны с желанием получить более полное представление о стране. Отмечается, что создание нового подразделения поможет проработать вопросы, связанные с КНР, сообщил RT. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил Москве и Пекину, что Соединенные Штаты являются чрезвычайно сильным государством.