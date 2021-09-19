Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США за несколько секунд до ракетной атаки по машине в Кабуле предупреждало, что в этом районе могут находиться мирные жители, в том числе дети. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN.

Предупреждение ЦРУ было сделано 29 августа, за несколько секунд до того, как ракета Hellfire поразила белую Toyota Corolla. Американские военные нанесли удар, так как считали, что террористы могут использовать автомобиль для атаки по аэропорту Кабула, где в тот момент проводили эвакуацию.

Но разведка США сообщила об этом слишком поздно. В результате атаки погибли 10 мирных жителей, в том числе семь детей. В Пентагоне до недавнего момента настаивали, что этот удар был оправданным, заявляя, что он был направлен против террористов, но при этом не отрицали возможные потери среди мирных афганцев.

Глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи впоследствии признал, что атака по Кабулу была ошибкой. Российский сенатор Алексей Пушков ранее обратил внимание, что это уже не первый пример подобной опрометчивости США.