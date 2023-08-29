Мир 29 августа 2023, 23:36 ЦРУ усомнилось в способности ВСУ прорвать оборону России Defense News: в ЦРУ считают, что ВСУ уже не смогут прорвать оборону России Pxhere

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Разведывательное сообщество США скептически отнеслось к шансу для украинской армии пробиться через оборонительные рубежи России в зоне проведения СВО. На это в своей статье указал обозреватель Defense News Дэниел Депетрис.

Как отметил автор материала, стремления президента Украины Владимира Зеленского сталкиваются с суровой реальностью.

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Украинское контрнаступление, указал Депетрис, вряд ли окажется успешным. Колумнист напомнил, что ВСУ должны найти способ прорвать три уровня российских фортификаций, удержать эти позиции, не теряя свои силы и не ухудшая способность защищаться от контратак.

«Разведывательное сообщество США скептически относится к тому, что это может быть сделано в этом году, если вообще когда-либо произойдет», — указал обозреватель.

Для Киева результаты боевых действий в 2024 году станут решающими. НАТО предоставит киевскому режиму очередной пакет военной помощи, однако в случае поражения ВСУ потребует пойти на перемирие с Россией, допустил журналист Михаил Катков.