03 марта 2023, 16:37
ЦРУ уличили в тайной отправке американских военных под видом контрактников на Украину
Бывший советник Пентагона Макгрегор: ЦРУ тайно переправляет на Украину наемников США
ЦРУ занимается переброской американских бойцов под видом контрактников на территорию киевского режима. Это необходимо, чтобы помочь Вооруженным силам Украины управлять техникой НАТО, сообщил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор для YouTube-канала Judging Freedom.
«Мы рекрутируем как можно больше наемников. Они спонсируются ЦРУ через фиктивные организации. Это говорит о том, в каком отчаянии мы находимся», — пояснил он.
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По словам Макгрегора, контрактники — это американские военные, которых теперь отправляют на Украину для выполнения боевых задач. Без этих наемников ВСУ не могут самостоятельно справиться с западными поставками.
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Украинские бойцы также не способны управлять танками, которые вскоре получат от НАТО. Поэтому на территорию киевского режима собираются отправить инструкторов из Чехии, Германии, Латвии и Литвы, Норвегии и Британии, подчеркнул полковник.
Он добавил, что Украина находится под полным контролем США, в том числе правительство страны. Соединенные Штаты решили до конца «управлять этой лодкой, сколько бы айсбергов ни было у нее на пути». Однако Макгрегор заметил, что судно уже идет ко дну.
Экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил что эскалация украинского конфликта — единственное, что могут предпринять США. Он объяснил это тем, что ВСУ терпят поражение, а санкции против России ни к чему не привели.
США
Украина
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