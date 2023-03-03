Мир 03 марта 2023, 16:37 ЦРУ уличили в тайной отправке американских военных под видом контрактников на Украину Бывший советник Пентагона Макгрегор: ЦРУ тайно переправляет на Украину наемников США U.S. Department of Defense

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ЦРУ занимается переброской американских бойцов под видом контрактников на территорию киевского режима. Это необходимо, чтобы помочь Вооруженным силам Украины управлять техникой НАТО, сообщил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор для YouTube-канала Judging Freedom.

«Мы рекрутируем как можно больше наемников. Они спонсируются ЦРУ через фиктивные организации. Это говорит о том, в каком отчаянии мы находимся», — пояснил он.

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По словам Макгрегора, контрактники — это американские военные, которых теперь отправляют на Украину для выполнения боевых задач. Без этих наемников ВСУ не могут самостоятельно справиться с западными поставками.

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Украинские бойцы также не способны управлять танками, которые вскоре получат от НАТО. Поэтому на территорию киевского режима собираются отправить инструкторов из Чехии, Германии, Латвии и Литвы, Норвегии и Британии, подчеркнул полковник.

Он добавил, что Украина находится под полным контролем США, в том числе правительство страны. Соединенные Штаты решили до конца «управлять этой лодкой, сколько бы айсбергов ни было у нее на пути». Однако Макгрегор заметил, что судно уже идет ко дну.

Экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил что эскалация украинского конфликта — единственное, что могут предпринять США. Он объяснил это тем, что ВСУ терпят поражение, а санкции против России ни к чему не привели.