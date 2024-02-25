Мир 25 февраля 2024, 19:30 ЦРУ тайно готовило украинских шпионов для борьбы с Россией NYT: ЦРУ создало сеть секретных баз на Украине и помогает с ударами по России Sergiu Nista / Unsplash

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Разведка США активно помогает украинской стороне, предоставляя ей координаты для нанесения ракетных ударов и рассказывая о передвижении российских войск. Как сообщила газета The New York Times, за последние восемь лет ЦРУ создало 12 секретных баз на Украине.

«Украина отслеживает деятельность России по всему миру», — отметили авторы материала.

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Американские разведчики также помогали украинской стороне готовить новое поколение шпионов, которые якобы действуют в России и по всей Европе. Партнерство превратило Украину в «центр сбора разведывательной информации».

«ЦРУ также курировало программу обучения, проводимую в двух европейских городах, чтобы научить украинских разведчиков тому, как убедительно выдавать себя за фальшивых личностей и красть секреты в России», — сообщили авторы материала.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что американских разведчиков уличили в стремлении дискредитировать выборы президента России.