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    26 августа 2022, 08:11

    ЦРУ США стало угрожать бизнесменам в Турции, продающим жилье россиянам — СМИ

    Yeni Şafak: ЦРУ США стало интересоваться недвижимостью россиян в Турции

    Оксана Кириллова

    Представители Центрального разведывательного управления США стали активно интересоваться недвижимостью, которую приобретают россияне в Турции. По данным источников газеты Yeni Şafak, американское ЦРУ угрожает местным деловым кругам негативными последствиями сотрудничества с Российской Федерацией.

    ЦРУ США стало угрожать бизнесменам в Турции, продающим жилье россиянам — СМИ

    Собеседники издания сообщили, что резидент ЦРУ в Турции «открыто угрожал» представителям местных стройкомпаний из-за продажи жилья россиянам. В последние месяцы они стали активнее покупать недвижимость в Турции.

    «Один представитель ЦРУ задавал бизнесменам <…> следующие вопросы: „Сколько жилья вы продали русским?“, „В какой валюте вы получали оплату за продаваемые дома?“, „По каким каналам проводилась оплата?“, „Получали ли вы деньги наличными или через банк?“» — написано в газете.

    Журналисты издания напомнили, что 22 августа Минфин США направил турецкому Союзу промышленников и предпринимателей письмо, в котором предупреждал о последствиях сотрудничества с Россией в свете санкций.