Представители Центрального разведывательного управления США стали активно интересоваться недвижимостью, которую приобретают россияне в Турции. По данным источников газеты Yeni Şafak, американское ЦРУ угрожает местным деловым кругам негативными последствиями сотрудничества с Российской Федерацией.

Собеседники издания сообщили, что резидент ЦРУ в Турции «открыто угрожал» представителям местных стройкомпаний из-за продажи жилья россиянам. В последние месяцы они стали активнее покупать недвижимость в Турции.

«Один представитель ЦРУ задавал бизнесменам <…> следующие вопросы: „Сколько жилья вы продали русским?“, „В какой валюте вы получали оплату за продаваемые дома?“, „По каким каналам проводилась оплата?“, „Получали ли вы деньги наличными или через банк?“» — написано в газете.

Журналисты издания напомнили, что 22 августа Минфин США направил турецкому Союзу промышленников и предпринимателей письмо, в котором предупреждал о последствиях сотрудничества с Россией в свете санкций.