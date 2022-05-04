Сотрудники Центрального разведывательного управления США планируют вербовать россиян через соцсети. Они распространили русскоязычные инструкции для связи с разведкой. ЦРУ рассчитывают активизировать вербовку граждан России на фоне спецоперации на Украине, сообщила газета The Washington Post.

Сотрудник разведуправления утверждает, что «обеспокоенные россияне пытаются взаимодействовать с ЦРУ», поэтому управление разработало инструкцию, как безопасно связаться с разведкой США. Методичку опубликовали в социальных сетях.

ЦРУ рекомендует при установлении связи использовать VPN и другие методы, что затруднит российским спецслужбам работу по выявлению таких контактов. В материале указано, что таким образом управление надеется «завербовать шпионов и выведать секреты».

Россиян, желающих работать на ЦРУ, просят предоставить данные об уровне доступа к «информации, представляющей интерес». В управлении считают, что вербовка через соцсети безопаснее, чем работа по линии посольства США в России.