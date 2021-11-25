ЦРУ пригрозило России последствиями из-за «гаванского синдрома»

Россию ждут последствия, если ее спецслужбы окажутся причастными к случаям с так называемым «гаванским синдромом». Об этом якобы предупредил глава ЦРУ Уильям Бернс во время визита в Москву в начале ноября, написала газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники в США.

По данным издания, Бернс поднял вопрос о «гаванском синдроме», когда встречался с представителями Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки России. Газета уточнила, что глава ЦРУ сформулировал свой комментарий без обвинения в адрес РФ.

Термин «гаванский синдром» появился после происшествия в столице Кубы несколько лет назад: тогда сотрудники ЦРУ и Госдепартамента США впервые пожаловались на плохое самочувствие и необычные симптомы без объективных причин. Их обследовали и не выявили никаких признаков воздействия на организм. Специалисты предположили, что ухудшение состояния могло быть связано с воздействием неких радиоволн.

В августе 2021 года в Германии отправили на обследование двух американских дипломатов, которые пожаловались на ощущение давления в голове, слуховые галлюцинации и тошноту — все это симптомы «гаванского синдрома».