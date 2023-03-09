09 марта 2023, 04:37
ЦРУ предупреждало Германию о подготовке Украиной диверсий на «Северных потоках» — СМИ
WSJ: ЦРУ передавало ФРГ сведения о подготовке Украиной взрывов на «Северных потоках»
Центральное разведывательное управление в июне–июле прошлого года предупреждало Федеральную разведку Германии о подготовке украинскими гражданами диверсий на российских трубопроводах «Северные поток» и «Северный поток — 2». Об этом написала газета The Wall Street Journal.
Издание сослалось на информацию от источников, осведомленных о последних выводах разведки. По их данным, трое граждан Украины пытались арендовать судно в прибалтийских странах.
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Выводы о вине проукраинской группировки в подрыве газопроводов не окончательные, подчеркнуло издание. Однако участие Украине в диверсиях рассматривалось с самого начала расследования. В США считают, что граждане Украины имели возможность осуществить теракт. Данных о причастности властей страны к диверсиям нет, сообщила газета. Также полностью исключили начальную версию об участии России в организации подрывов, эту теорию отвергли и в США, и в Берлине.
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Германия
США
Газопровод Северный поток — 2
Северный поток
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