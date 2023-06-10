Мир 10 июня 2023, 13:41 ЦРУ почти сразу после подрыва СП уведомило Бельгию об украинском следе в диверсии RTBF: ЦРУ уведомило Бельгию о возможной причастности Украины к диверсии на СП YouTube

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ЦРУ уведомляло Бельгию о предполагаемой роли Украины в теракте на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Это произошло через некоторое время после подрыва российских газопроводов, сообщил франкоязычный бельгийский телеканал RTBF.

По информации RTBF, военная разведка Бельгии в конце сентября 2022-го получила сведения от ЦРУ о предполагаемой роли Украины в диверсии.

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Данные об этом изначально распространило издание De Tijd на нидерландском языке. По словам его источников, это может говорить о том, что спецслужбы Запада, в том числе Бельгии, уже не один месяц знают о возможном участии киевского режима в диверсии, которую издание назвало одной из самых жестоких и опасных атак на энергетическую инфраструктуру Европы.

De Tijd предположило, что все это скрывали, чтобы не оказать давление на альянс с Киевом. Представитель Минобороны Бельгии при этом отказался комментировать журналистам эту тему.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне публикаций западных СМИ с иронией предложила США раскрыть заодно и убийство президента Кеннеди, отметил RT.

«На Зеленского сейчас можно повесить все. Лучшего козла отпущения не найти», — предложила она в своем Telegram-канале.