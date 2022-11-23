Мир 23 ноября 2022, 11:17 ЦРУ объявило набор агентов из России WSJ: замдиректора ЦРУ Марлоу рассказал о плане завербовать несогласных с СВО россиян YouTube

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Американские спецслужбы решили завербовать россиян, несогласных с проведением спецоперации на Украине. О наборе шпионов объявил замдиректора Центрального разведывательного управления США Дэвид Марлоу, рассказала газета The Wall Street Journal.

«Мы открыты для сотрудничества», — сказал он на выступлении в аналитическом центре при Университете Джорджа Мейсона.

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Дэвид Марлоу уточнил, что ЦРУ больше интересуют военные чиновники, крупные бизнесмены и руководители, чем рядовые россияне. Главный критерий — будущие агенты должны осуждать военную кампанию по демилитаризации и денацификации Украины.

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Бывший агент ЦРУ Эндрю Бустаманте ранее обвинил США в использовании киевского режима в своих целях. Он считает, что американская военная промышленность заработает на конфликте. Она создала, поставила и испытала на Украине большое количество своего оружия, не потеряв ни одного бойца, зато украинское правительство осталось в долгах из-за договора о ленд-лизе.