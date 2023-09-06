Мир 06 сентября 2023, 22:00 ЦРУ и Ми-6 обвинили в разжигании конфликта на Украине Экс-сенатор США: украинский конфликт начало ЦРУ, свергнувшее власть в 2014 году Министерство обороны Украины

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Консерваторы в США выразили уверенность, что российская сторона не хотела вооруженного конфликта на Украине, нынешние события в этой стране произошли из-за ЦРУ и МИ-6, которые свергли законных украинских лидеров в 2014 году. Об этом сообщил сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк в беседе с РИА «Новости».

«Они (консерваторы — прим. ред.) понимают, что Россия не хотела [конфликта] — он был ей навязан, когда ЦРУ и британская МИ-6 помогли свергнуть законное украинское правительство в 2014 году», — заявил он.

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По словам Ричарда Блэка, большое количество консервативных американцев выступают в поддержку России в нынешнем конфликте.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США готовят правовую основу для расширения военно-биологической деятельности.

По его словам, Пентагон обнародовал программный документ, где описаны действия американского Минобороны в этом направлении. Целями инициативы назвали «сдерживание применения биологического оружия», но в действительности документ создан по другим причинам.