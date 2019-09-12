Цокать каблучками с новым смыслом. Американка сделала состояние на туфлях-копытах

Процокать по улицам своего города теперь может каждая женщина. Впрочем, американка Блэр Ондрле создает обувь-копыта и для мужчин. Все ее работы выполнены в форме копыт и лап различных животных.

Блэр активно делится новинками своей мастерской в Instagram. А началось все несколько лет назад. Она часто участвовала в косплей-фестивалях и создавала ботинки-копыта для себя. Обувь настолько впечатляла окружающих, что они стали делать заказы. Ряд моделей нравился даже тем, кто к косплею никакого отношения не имеет.

Свадебное платье Собчак показали в Сети. Видео Подробнее

Со временем создание необычных туфель, ботинок и сапожек Блэр Ондрле поставила на поток. Сейчас они выпускаются под брендом Creature Feet. Приобрести их можно в любой стране мира, заказав в интернете.

Обувь пользуется популярностью и у женщин, и у мужчин. Стильные копыта изготавливаются из высокопрочной смолы, а потом крепятся к туфлям или ботинкам. Покупатели уверяют: ходить в таких копытах чрезвычайно легко. Блэр продолжает создавать все новые модели и перед тем, как пустить из в производство, испытывает на себе.