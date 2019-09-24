«Цивилизованное развитие Европы невозможно без Москвы». Политолог объяснил выдачу шенгена россиянам из ДНР

Депутата Бундестага от Свободной демократической партии Ренату Альт возмутило, что Германия выдает визы даже тем россиянам, что получили паспорта в Донбассе. Политолог, руководитель Института политкультуры и стратегий цивилизационного развития Виталий Волчков объяснил «360" негодование германского парламентария.

«Есть Министерство иностранных дел Германии. Оно руководствуется интересами Германии. Оно решило выдавать визы — и выдает. Нужно понимать, что Свободная демократическая партия Германии — это партия правого толка. Она возмущается: как же так, МИД выдает визы! Хотя должна, казалось бы, поддерживать правительство Киева. Но Германия не может принять решение о выдаче виз, не соотнеся его с отношениями с Киевом. И отношения с Киевом сейчас изменились», — объяснил политолог.

Тон разговоров с Незалежной изменился с приходом Зеленского. Раньше во власти были националисты радикального толка, а теперь там умеренные силы. Наметились подвижки в отношениях между Киевом и Москвой, утверждает собеседник «360».

«Поэтому МИД Германии счел за благо не заострять проблему, не руководствуясь больше интересами прежней националистической власти в Киеве. А превратно понимающая интересы Германии националистическая Свободная демократическая партия возмутилась. Точнее, возмутилась депутат от этой партии, это частное мнение парламентария, а не мнение партии», — продолжил Волчков.

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По его мнению, германский парламентарий недопонимает ситуацию. Впрочем, на отношениях между Германией и Россией это недопонимание никак не скажется.

«Дальше нужно выяснять, почему политика Германии — одна, а политика этой партии — другая. Потому, что правительство Германии решает свои интересы на более стратегическом уровне, чем эта партия. А более стратегический уровень в Европе — это расставание с Британией, та отходит к США, Канаде и так далее, а Западная Европа уходит в перспективе в самостоятельное развитие. И это цивилизационное развитие Западной Европы в отрыве от нормальных человеческих взаимоотношений с Россией — немыслимо», — заключил Волчков.