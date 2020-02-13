Цирки Украины уберут животных из выступлений
Ранее глава министерства культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что цирки страны перестанут включать животных в выступления. По словам его заместителя Ирины Подоляк, на изменения шоу руководству дали один год. Об этом сообщил портал Цензор.net.
По информации «Царьграда», Подоляк уточнила, что для украинских цирков такое решение — вызов. Однако у них есть время на ответ.
«Для наших цирков это вызов, они имеют время на обновление своих программ на 2021 год», — подчеркнула она.
Замминистра пояснила, что сейчас проходят переговоры с общественными институтами. Они, вероятно, возьмут животных к себе. По словам Подоляк, «Экопарк» пообещал принять и цивилизованно содержать отпущенных животных.