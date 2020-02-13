Цирки Украины уберут животных из выступлений

По информации «Царьграда», Подоляк уточнила, что для украинских цирков такое решение — вызов. Однако у них есть время на ответ.

«Для наших цирков это вызов, они имеют время на обновление своих программ на 2021 год», — подчеркнула она.

Замминистра пояснила, что сейчас проходят переговоры с общественными институтами. Они, вероятно, возьмут животных к себе. По словам Подоляк, «Экопарк» пообещал принять и цивилизованно содержать отпущенных животных.