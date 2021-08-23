«Цирк должен гастролировать». Пользователи высмеяли гирю для патриотов Украины

На Украине по случаю грядущего Дня независимости придумали гирю с искусственным интеллектом. Но в Сети высмеяли такое изобретение.

Украинские инноваторы представили «умную» гирю, которая умеет подсчитывать движения и воспроизводить во время тренировки националистический лозунг «Слава Украине!». Создатели предположили, что это подбодрит культуристов.

Видео с презентацией гири выложили на YouTube-канале издания «Винница.info». Однако пользователи в комментариях не оценили такой подарок к национальному празднику.

«Это гигантский скачок в развитии», — высказался Андрей Сурков.

«Цирк должен гастролировать», — отметил U Sokol.

«Мда, маразм крепчал», — написал Noctis Caelum.

«Контроллер, считающий сигналы от датчика и выдающий по итогу музычку в mp3 вы называете ИИ? Ах да, еще монохромный ЖК дисплейчик забыл», — съязвил Oleg Kherson.

«Шо вы там курите?» — поинтересовался пользователь Progressor.

«От ракет к гире с встроенным динамиком», — констатировал Александр Маштаков.

Ранее в Сети высмеяли украинца, набившего татуировку с Владимиром Зеленским.