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    23 августа 2021, 15:27

    «Цирк должен гастролировать». Пользователи высмеяли гирю для патриотов Украины

    Александр Блинов

    На Украине по случаю грядущего Дня независимости придумали гирю с искусственным интеллектом. Но в Сети высмеяли такое изобретение.

    Украинские инноваторы представили «умную» гирю, которая умеет подсчитывать движения и воспроизводить во время тренировки националистический лозунг «Слава Украине!». Создатели предположили, что это подбодрит культуристов.

    Видео с презентацией гири выложили на YouTube-канале издания «Винница.info». Однако пользователи в комментариях не оценили такой подарок к национальному празднику.

    «Это гигантский скачок в развитии», — высказался Андрей Сурков.

    «Цирк должен гастролировать», — отметил U Sokol.

    «Мда, маразм крепчал», — написал Noctis Caelum.

    «Контроллер, считающий сигналы от датчика и выдающий по итогу музычку в mp3 вы называете ИИ? Ах да, еще монохромный ЖК дисплейчик забыл», — съязвил Oleg Kherson.

    «Шо вы там курите?» — поинтересовался пользователь Progressor.

    «От ракет к гире с встроенным динамиком», — констатировал Александр Маштаков.

    Ранее в Сети высмеяли украинца, набившего татуировку с Владимиром Зеленским.