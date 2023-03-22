22 марта 2023, 16:46
Циклон с сильными дождями обрушился на Калифорнию
Сильный шторм с ураганным ветром и дождями вновь обрушился на западное побережье США и сформировался над заливом Монтеррей в Калифорнии. Об этом сообщили на сайте ОТР.
Из-за циклона неподалеку от Сан-Франциско без света остались 126 тысяч человек. В долинах штата фиксируются серьезные наводнения, оборваны линии электропередачи.
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Отмечается, что такие погодные аномалии наблюдаются в Калифорнии с декабря, один шторм сменяется другим.
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