Мир 15 мая 2023, 06:01 ЦИК Турции обработал 99,9% бюллетеней на выборах президента страны TRT Haber: число голосов за Эрдогана составило 49,34% после обработки 99,9% бюллетеней РИА «Новости»

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После обработки 99,9% бюллетеней на президентских выборах в Турции, число голосов за кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу выросло до 45%. Об этом сообщил государственный телеканал TRT Haber.

Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,34% голосов.

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Для того, чтобы одержать победу в первом туре, кандидат в президенты должен набрать 50% плюс один голос от общего числа проголосовавших. Таким образом, пока ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов избирателей.

Если после подсчета 100% бюллетеней ситуация не изменится, то второй тур голосования пройдет 28 мая, отметило РИА «Новости».

Представители турецкой оппозиции ранее не исключили проведения президентских выборов в два тура. Вероятность такого сценария там сочли высокой, хотя и допускали завершение выборов одним туром.

Президентские и парламентские выборы в Турции прошли 14 мая. Кандидатов на президентское кресло три — это действующий президент республики Эрдоган, лидер оппозиции Кылычдароглу и кандидат от альянса Ata Синан Оган.