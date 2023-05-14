Мир 14 мая 2023, 22:41 ЦИК Турции обработал 85% бюллетеней на выборах президента Эрдоган опередил Кылычдароглу после обработки более 85% бюллетеней РИА «Новости»

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ЦИК Турции обработал уже 85% бюллетеней на президентских выборах в стране. Лидерство по-прежнему сохраняет действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщило РИА «Новости».

По последним данным ЦИК, в пользу Эрдогана сделали свой выбор 50,3% голосовавших. Его основной конкурент — кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — немного сократил разрыв. За него после обработки 85% бюллетеней отдали свои голоса 43,91%.

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Президентские и парламентские выборы прошли в Турции в воскресенье, 14 мая. Избирательные участки работали с 08:00 до 17:00 (местное время совпадает с московским). Люди могли проголосовать не только в стране, но и за ее пределами. В общей сложности, в Турции и за ее границами разместили 191 884 урны для голосования. Участвовать в выборах могут 64 миллиона турецких граждан.

ЦИК страны отметил, что процесс голосования прошел без каких-либо происшествий, которые могли бы повлиять на его исход. А представители оппозиции не исключили проведения выборов в два тура.