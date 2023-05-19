Мир 19 мая 2023, 18:22 ЦИК Турции объявил, сколько набрал Эрдоган в первом туре выборов ЦИК Турции: Эрдоган набрал 49,24% голосов в первом туре президентских выборов Freepik

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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24% голосов в первом туре выборов главы государства. Об этом рассказали в ЦИК страны, сообщило РИА «Новости».

По окончательным данным, соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу проиграл действующему президенту в первом туре. Кандидат от турецкой оппозиции набрал 45,07% голосов.

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В сумме турецкий лидер получил в первом туре 26 миллионов 86 тысяч 102 голоса, указали в официальной газете Resmi Gazete. За Кылычдароглу отдали 23 миллиона 873 тысячи 749 голосов.

Кандидат от коалиции ATA Синан Оган набрал 5,28% или два миллиона 796 тысяч 613 голосов. Еще одного претендента на пост президента Турции Мухаррема Индже поддержали 0,41% избирателей.

Явка в первом туре выборов достигла 88,92%. Недействительными признали свыше одного миллиона 20 тысяч голосов.

Второй тур состоится 28 мая. Победит тот кандидат в президенты, который получит простое большинство голосов.

Ранее Эрдоган заверил, что политика Турции по отношению к России не изменится после выборов главы государства. По словам действующего президента, страна также продолжит придерживаться прежней линии в отношениях с США, Китаем и Западом.