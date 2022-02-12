ЦИК Туркмении начал готовиться к внеочередным выборам президента

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил Центризбиркому республики начать подготовку к проведению внеочередных президентских выборов. Об этом представитель ЦИК сообщил «Интерфаксу».

Бердымухамедов поручил провести работу по подготовке выборов председателю ЦИК Туркмении Гулмураду Мурадову.

Когда пройдут внеочередные выборы, пока неизвестно. В ЦИК сообщили, что работа только началась.

Накануне Бердымухамедов, занимающий президентский пост 15 лет, заявил, что намерен уйти в отставку и уступить должность молодому руководителю. Бердымухамедов сказал, что для него это «непростое решение» и два года назад достиг возраста пророка. За собой он намерен оставить должность председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента республики). Бердымухамедов заявил, что 11 февраля 2007 года, когда он выиграл на президентских выборах, туркменский народ оказал ему огромное доверие, которое он ощутил и на выборах 2012 и 2017 годов.

Одним из возможных преемников Бердымухамедова в СМИ называют его сына Сердара, который сейчас занимает пост вице-премьера.