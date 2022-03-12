ЦИК озвучил итоговую явку на выборах президента в Туркмении

Итоговая явка на президентских выборах в Туркмении составила 97,12%, сообщил местный ЦИК. На участках за рубежом проголосовало 90,93% избирателей находящихся за пределами страны. В некоторых участках, находящихся за пределами страны, голосование продолжается, уточнили в сообщении.

Голосование началось в 07:00 12 марта на 2577 избирательных участках. Было зарегистрировано 3 459 790 избирателей.

О подготовке к внеочередным президентским выборам в Туркмении стало известно в первой половине февраля. Консультант Московского центра Карнеги Темур Умаров предположил, что решение связано с возрастом действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова и проблемами с его здоровьем. Умаров предположил, что президент понимает: «чем раньше будет начат процесс транзита власти, тем лучше он сможет его проконтролировать, тем более плавно власть перейдет».

Перед этим Гурбангулы Бердымухамедов призвал дать дорогу во власть молодым руководителям и заявил, что принял «непростое решение о себе». По общему мнению, президент рассчитывает передать власть сыну, Сердару Бердымухамедову.