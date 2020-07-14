ЦИК отказался зарегистрировать Цепкало кандидатом в президенты Белоруссии

Центризбирком Белоруссии отказал в регистрации кандидатом на пост президента страны экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало. Ранее он не смог собрать нужные для участия в гонке 100 тысяч голосов.

Об этом сообщило РИА «Новости». Ранее Цепкало предоставил в ЦИК 158 682 подписей граждан для своей регистрации на пост президента. Однако Центризбирком не признал действительными сразу несколько десятков тысяч.

По данным ведомства, кандидатуру Цепкало по-настоящему поддержали лишь 75 249 человек — для того, чтобы продолжить участие в предвыборной гонке, претендент на пост президента должен собрать не менее 100 тысяч подписей граждан.

Валерий Цепкало связал такое решение ЦИК с политикой. Он заявил, что власти страны таким образом хотят максимально ослабить или выбить из гонки тех кандидатов, которые имеют хорошие шансы на успех. Штаб Цепкало обжаловал решение ЦИК, который отбраковал такое большое количество подписей в поддержку кандидата.

Руководитель штаба Цепкало Андрей Ланкин заявил, что если ЦИК откажется зарегистрировать экс-главу администрации Парка высоких технологий в качестве кандидата на пост президента Белоруссии, они обратятся в Верховный суд республики, чтобы обжаловать это решение.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.