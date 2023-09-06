Мир 06 сентября 2023, 10:48 ЦИК Казахстана заявил о готовности провести референдум по вопросу строительства АЭС ЦИК Казахстана заявил о готовности провести референдум по АЭС в 2023 году Pxhere

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Представитель Центризбиркома Казахстана Шавкат Утемисов сказал, что если референдум по вопросу строительства атомной электростанции захотят провести в этом году, ЦИК будет готов. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Все необходимые работы подготовительные, в том числе составление списка избирателей, и работа, которая должна провестись нашими территориальными избирательными комиссиями, все идет в плановом режим, мы готовы», — сказал он.

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При этом член Центральной избирательной комиссии затруднился ответить на вопрос, когда пройдет референдум. Он заверил, что при необходимости ЦИК готов провести это мероприятие до конца года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял ранее, что строительство или отказ от возведения атомной электростанции — это вопросы, которые повлияют на будущее страны. Он отметил важность общественного обсуждения данной темы.

Представители Министерства энергетики Казахстана еще в 2022 году сообщали, что АЭС хотят построить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области, поставщика технологии для возведения станции пока не выбрали. Возможными кандидатами называли российский Росатом, китайскую CNNC, корейскую KHNP и французскую EDF.