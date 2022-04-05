ЦИК Южной Осетии получил ходатайство о регистрации группы по вхождению в РФ

В Центральную избирательную комиссию Южной Осетии поступило ходатайство о регистрации инициативной группы по вопросу вхождения республики в состав РФ. Об этом ТАСС рассказала секретарь ЦИК Кристина Авлохова.

«К нам поступило ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума о вхождении в состав РФ», — сообщила она.

В состав группы входит около 10 человек, в том числе президент республики Анатолий Бибилов, бывший глава Южной Осетии Леонид Тибилов, спикер парламента Алан Тадтаев и ряд общественников и политиков республики.

Как уточнил сам Бибилов, инициативная группа должна будет собрать две тысячи копий за месяц. Также он напомнил, что Южная Осетия может войти в состав РФ как субъект, после чего провести еще один референдум по вопросу объединения Южной и Северной Осетий.

Ранее Бибилов объявлял, что власти республики намерены в ближайшем будущем предпринять юридические шаги для вхождения в состав России. По словам президента, сейчас ведутся консультации с российской стороной. Референдум по данному вопросу может быть назначен после 10 апреля.