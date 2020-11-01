facebook_pixel
    01 ноября 2020, 00:24

    ЦИК Грузии назвал явку на выборах в парламент

    Анатолий Минкин

    На парламентских выборах в Грузии после закрытия участков зафиксировали явку в 56,11%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Центральной избирательной комиссии страны Анну Микеладзе.
    ЦИК Грузии назвал явку на выборах в парламент

    Она уточнила, что в голосовании приняли участие 1 970 540 жителей страны. Самыми активными избирателями стали жители края Рача Лечхуми и Квемо Сванети, где на участки пришли 63,8% голосующих. Самую низкую явку зафиксировали в крае Квемо Картли. Там проголосовали 51% избирателей.

    Как сообщил «Взгляд», всего в ЦИК Грузии поступило 289 жалоб. В основном все они касались процедурных нарушений.

    Не обошлось и без скандалаов. Как сообщило ИА Nation News, в столичном районе Глдани сторонники партии «Грузинская мечта» подрались с оппозиционерами. В разрешение спора вмешались полицейские, которые забрали с собой в участок пять человек.

    Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили снял свою кандидатуру с выборов. Он заявил, что его не интересует должность премьер-министра страны, на которую его выставила партия «Единое национальное движение».

    «Царьград» напомнил, что в Саакашвили в Грузии заочно осужден. При этом политик, когда партия предложила ему выдвинуться в парламент предложение принял, но так и не приехал.

    По данным экзитопола, уверенную победу одерживает правящая партия «Грузинская мечта». По предварительным подсчетам, она смогла набрать 55% голосов. «Единое национальное движение получило» 23% голосов избирателей.