ЦИК Грузии назвал явку на выборах в парламент

Она уточнила, что в голосовании приняли участие 1 970 540 жителей страны. Самыми активными избирателями стали жители края Рача Лечхуми и Квемо Сванети, где на участки пришли 63,8% голосующих. Самую низкую явку зафиксировали в крае Квемо Картли. Там проголосовали 51% избирателей.

Как сообщил «Взгляд», всего в ЦИК Грузии поступило 289 жалоб. В основном все они касались процедурных нарушений.

Не обошлось и без скандалаов. Как сообщило ИА Nation News, в столичном районе Глдани сторонники партии «Грузинская мечта» подрались с оппозиционерами. В разрешение спора вмешались полицейские, которые забрали с собой в участок пять человек.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили снял свою кандидатуру с выборов. Он заявил, что его не интересует должность премьер-министра страны, на которую его выставила партия «Единое национальное движение».

«Царьград» напомнил, что в Саакашвили в Грузии заочно осужден. При этом политик, когда партия предложила ему выдвинуться в парламент предложение принял, но так и не приехал.

По данным экзитопола, уверенную победу одерживает правящая партия «Грузинская мечта». По предварительным подсчетам, она смогла набрать 55% голосов. «Единое национальное движение получило» 23% голосов избирателей.