ЦИК ДНР заявил о высокой явке в первый день голосования | 360°

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ЦИК ДНР заявил о высокой явке в первый день голосования

Центризбирком ДНР: явка в первый день голосования составила 23,64%

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Центральная избирательная комиссия ДНР заявила о высокой явке на референдуме в первый день. По сообщению в Telegram-канале, явка составила 23,64%.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал сегодня. Голосование проходит в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Сделать свой выбор регионы смогут в течении пяти дней — до 27 сентября.

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Жители должны проголосовать за или против выхода Запорожской области из состава Украины, придания ей статуса самостоятельного государства и включения в состав России на правах субъекта федерации.

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Ранее опрос показал, что в голосовании примут участие 72% жителей Запорожской области, их них за присоединение к РФ выступят 80%.

Авторы:

Референдум в ЛНР 2022

Референдумы о присоединении к России

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