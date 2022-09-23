ЦИК ДНР заявил о высокой явке в первый день голосования | 360°

Мир 23 сентября 2022, 21:35 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber ЦИК ДНР заявил о высокой явке в первый день голосования Центризбирком ДНР: явка в первый день голосования составила 23,64%

Читать 360tv в

Центральная избирательная комиссия ДНР заявила о высокой явке на референдуме в первый день. По сообщению в Telegram-канале, явка составила 23,64%.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал сегодня. Голосование проходит в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Сделать свой выбор регионы смогут в течении пяти дней — до 27 сентября.

Реклама

Жители должны проголосовать за или против выхода Запорожской области из состава Украины, придания ей статуса самостоятельного государства и включения в состав России на правах субъекта федерации.

Реклама

Ранее опрос показал, что в голосовании примут участие 72% жителей Запорожской области, их них за присоединение к РФ выступят 80%.

Авторы:

0 0 0 0 0 0