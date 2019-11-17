ЦИК Белоруссии объявил о завершении парламентских выборов

Жители Белоруссии 17 ноября отдают свои голоса на парламентских выборах. По состоянию на 16:00 явка избирателей уже превысила 60%. Об этом сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

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«На 16:00 проголосовало боле 60% избирателей», — приводит Sputnik слова главы ЦИК.

Ермошина добавила, что в таких областях, как Брестская, Гомельская, Минская и Могилевская выборы уже признаны состоявшимися. Жители выбрали большую часть депутатского корпуса — 61 кандидата.

Как отметил член Центральной избирательной комиссии России Валерий Гальченко, выборы в Палату представителей Нацсобрания проходят в Белоруссии на высоком уровне.

«Как мы предполагали, что все будет хорошо организовано, так оно и происходит. Никаких нарушений, тем более серьезных, нет», — сказал он РИА «Новости».

Досрочное голосование в Белоруссии проходило с 12 по 16 ноября. Тогда явка избирателей составила 35,77%. Всего в списке кандидатов на депутатское кресло числятся 513 человек. За ходом голосования следят 1029 иностранных наблюдателей и 28 тысяч местных.