ЦИК Абхазии назовет дату новых выборов президента через пять дней

Центральная избирательная комиссия Абхазии (ЦИК) должна будет через пять дней предложить дату новых выборов президента республики. До этого времени ее действующий глава Пауль Хаджимба продолжит исполнять свои обязанности.

Об этом ТАСС сообщил член ЦИК Абхазии, представлявший комиссию в суде Гиви Габния.

В опубликованном на сайте Верховного суда Абхазии решении сказано, что инстанция отменила решение ЦИК об итогах президентских выборов и постановила провести новые. Судебная коллегия удовлетворила жалобу, поданную оппозиционером Алхасом Квицинией.

«В решении суда кассационной инстанции сказано: в течение пяти дней принять решение о проведении новых выборов. В течение пяти дней ЦИК проведет заседание», — сообщил агентству Габния. По его словам, Хаджимба останется на своем посту до момента избрания и принятия присяги новым президентом.

Парламент республики предложил действующем президенту Абхазии уйти в отставку после того, как 9 января в Сухуме протестующие ворвались в здание администрации и потребовали его ухода.