ЦИК Абхазии назовет дату новых выборов президента через пять дней
Об этом ТАСС сообщил член ЦИК Абхазии, представлявший комиссию в суде Гиви Габния.
В опубликованном на сайте Верховного суда Абхазии решении сказано, что инстанция отменила решение ЦИК об итогах президентских выборов и постановила провести новые. Судебная коллегия удовлетворила жалобу, поданную оппозиционером Алхасом Квицинией.
«В решении суда кассационной инстанции сказано: в течение пяти дней принять решение о проведении новых выборов. В течение пяти дней ЦИК проведет заседание», — сообщил агентству Габния. По его словам, Хаджимба останется на своем посту до момента избрания и принятия присяги новым президентом.
Парламент республики предложил действующем президенту Абхазии уйти в отставку после того, как 9 января в Сухуме протестующие ворвались в здание администрации и потребовали его ухода.