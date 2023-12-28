Мир 28 декабря 2023, 00:21 Цифровой реестр призывников с данными о 750 тысяч человек появился на Украине Цифровой реестр с данными о 750 тысяч призывников запустили на Украине РИА «Новости»

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На Украине открыли цифровой реестр призывников «Оберег», уже в первый рабочий день он собрал данные о 750 тысяч потенциальных будущих бойцах. Об этом сообщила заместитель министра Минобороны страны Екатерина Черногоренко сайту DOU.

Пополняют реестр новой информацией из разных государственных баз, при этом согласие людей на обработку персональных данных никто не спрашивает. На электронной площадке есть информация о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет.

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«Даже если человека не будет в реестре военнообязанных, есть другие реестры, по которым мы в любом случае его выявим», — заявила Черногоренко.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украине нужно мобилизовать 500 тысяч человек для получения денег от Запада. По его словам, сейчас это главная задача для правительства государства.