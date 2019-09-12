Цифровой памятник «Бронзовому солдату» возвели в Таллине. Как его создавали?

Демонтированный 12 лет назад памятник советским воинам-освободителям снова появился в Таллине. Так называемый «Бронзовый солдат» стоит на своем прежнем месте на площади Тынисмяги. Правда, теперь он виртуальный и увидеть его можно только в дополненной реальности с помощью специального приложения. «360» пообщался с создателями монумента.

Открытие виртуального памятника приурочено к годовщине установки монумента 22 сентября 1947-го года, а также — к 75-летию освобождения Таллина от фашистов. Через него можно активизировать AR-версию монумента, увидеть его в дополненной реальности и получить информацию. Об открытии цифрового «Бронзового солдата» рассказали представители продюсерского центра «Сеть». Монумент привязан к геотегу на площади Тынисмяги.

Памятник демонтировали в 2007 году. По мнению многих представителей русскоязычного населения Эстонии, это было сделано довольно варварским способом. Из-за этого начались массовые беспорядки с десятками пострадавших и сотнями задержанных защитников монумента. Во время столкновений погиб россиянин Дмитрий Ганин.

Как рассказал «360» руководитель проекта Глеб Крайник, это сыграло свою роль, когда создатели выбирали, с какого памятника начать.

«Его демонтировали кусками, в разные периоды времени. Убрали сначала Вечный огонь, поменяли таблички, демонтировали орден Великой Отечественной войны, а потом распилили, вырыли могилу и перенесли на совсем другое место. Делалось это очень громко, это была политическая игра. По-моему, это самое громкое дело с демонтажом памятника», — заявил Крайник.

Как проходила работа? Есть две основные технологии создания таких виртуальных монументов, говорит собеседник «360».

В случае с Алешей, как еще называют памятник в Таллине, речь идет о восстановлении объекта. По фотографиям делается копия, над которой работает 3D-скульптор. Второй вариант — когда скульптор создает объект из глины или гипса, после чего он обрабатывается 3D-сканером. Так из реального получают 3D-объект. А потом уже программисты делают из этого дополненную реальность.

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«У меня есть несколько скульпторов, которые делают новые памятники. Работа происходит по-разному. Это индивидуальная такая история. Либо это делают люди, которые занимаются только 3D, либо это делают руками реальные скульпторы», — отмечает Крайник.

Какой будет реакция жителей Таллина на восстановленный памятник — сказать трудно, так как пока с момента создания прошло немного времени. Создатели говорят, что не сталкивались с негативом.

«Пока у меня обратная связь есть только с парой знакомых в Таллине. Они говорят, что это здорово. Но это русскоязычные люди, так что вряд ли такие данные репрезентативны, — полагает Глеб. — Мы посмотрим обратную связь в комментариях под приложением. Но пока их там не очень много. Должно пройти какое-то время».