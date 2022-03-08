ЦЕРН исключил Россию из статуса наблюдателя из-за ситуации на Украине

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) объявила, что приостанавливает статус России в качестве страны-наблюдателя в Совете организации и прекращает сотрудничество со всеми российскими институтами. Такое решение приняли по итогам заседания Совета ЦЕРН, где обсудили ситуацию на Украине. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

В тексте говорится, что против спецоперации России выступили 23 государства — участника ЦЕРН. Они выразили сожаление в связи с человеческими жертвами среди жителей Украины.

Руководство и персонал ЦЕРН внесет свой вклад в организации, которые занимаются гуманитарными поставками на Украину.

Кроме того, ЦЕРН намерен поддерживать научную деятельность украинских ученых в области физики высоких энергий. Совет организации продолжит следить за развитием событий и примет дальнейшие меры в случае необходимости.

Руководство ЦЕРН намерено соблюдать все международные санкции, введенные против России и Белоруссии, а также выражает поддержку российским ученым, не поддержавшим проведение военной спецоперации.

«ЦЕРН создан после Второй мировой войны, чтобы объединить нации и людей для мирного занятия наукой. Агрессия идет вразрез со всем, за что выступает организация», — говорится в сообщении.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины в конце февраля. Такой приказ отдал президент России Владимир Путин в ответ на просьбу о помощи в организации безопасности мирных жителей от руководителей Донецкой и Луганской народных республик. В Министерстве обороны заявили, что основные удары наносятся по военным объектам.