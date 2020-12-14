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    14 декабря 2020, 01:30

    Неизвестный открыл стрельбу около церкви в Нью-Йорке

    Валерия Шафирко

    Неизвестный начал стрельбу около церкви в Нью-Йорке. Стрелявший был ранен и доставлен в больницу. Он находится в критическом состоянии.

    По данным New York Post, инцидент произошел около кафедрального собора Иоанна Богослова в Гарлеме после рождественского выступления. По словам источника издания, стрелявший был ранен сотрудником полиции.

    Он был доставлен в больницу, его состояние оценивается медиками как критическое. О мотивах преступления и других пострадавших также пока не сообщается.

    Рождественское выступление проходило на ступенях собора, который закрыт из-за пандемии коронавируса, пишет Daily News.

    По данным телеканала ABC7, наряды полиции прибыли после сообщение о мужчине с двумя единицами огнестрельного оружия. Подозреваемый начал стрелять по полицейским, которые открыли ответный огонь. Сотрудники полиции в перестрелке не пострадали.

    Сторонники и противники президента США Дональда Трампа накануне устроили перестрелку в штате Вашингтон. В итоге один человек получил огнестрельное ранение, четверо ранены холодным оружием. Все пострадавшие граждане получили серьезные травмы. Всего в больницы попали восемь человек.