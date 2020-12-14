Неизвестный открыл стрельбу около церкви в Нью-Йорке

Неизвестный начал стрельбу около церкви в Нью-Йорке. Стрелявший был ранен и доставлен в больницу. Он находится в критическом состоянии.

По данным New York Post, инцидент произошел около кафедрального собора Иоанна Богослова в Гарлеме после рождественского выступления. По словам источника издания, стрелявший был ранен сотрудником полиции.

Он был доставлен в больницу, его состояние оценивается медиками как критическое. О мотивах преступления и других пострадавших также пока не сообщается.

Рождественское выступление проходило на ступенях собора, который закрыт из-за пандемии коронавируса, пишет Daily News.

По данным телеканала ABC7, наряды полиции прибыли после сообщение о мужчине с двумя единицами огнестрельного оружия. Подозреваемый начал стрелять по полицейским, которые открыли ответный огонь. Сотрудники полиции в перестрелке не пострадали.

Сторонники и противники президента США Дональда Трампа накануне устроили перестрелку в штате Вашингтон. В итоге один человек получил огнестрельное ранение, четверо ранены холодным оружием. Все пострадавшие граждане получили серьезные травмы. Всего в больницы попали восемь человек.